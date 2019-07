فيديو| جيسوس يغادر نهائي كوبا أمريكا بالبطاقة الحمراء

شهد نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو على أرض الأول واقعة مؤسفة بطلها جابرييل جيسوس مهاجم السليساو ومانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء ذلك حين تلقى المهاجم الشاب إنذاراً ثانياً كلفه الخروج بالبطاقة الحمراء، عقب ضربة بالمرفق للخصم في التحام هوائي.

المباراة انتهت بفوز البرازيل 3-1، حيث كان لجيسوس فضل تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+3.

أيضاً صنع جيسوس الهدف الأول الذي سجله إيفرتون في الدقيقة 15، فيما أتى هدف بيرو الوحيد بتوقيع باولو جيريرو في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

المهاجم انخرط في نوبة غضب وبكاء عقب الطرد، حيث كاد أن يحطم شاشة تقنية الفيديو.

يذكر أن جيسوس بات أول لاعب يسجل في نهائي كوبا أمريكا ويطرد في نفس المباراة على مر التاريخ.

