فيديو| جيريرو يعدل الكفة وجيسوس يقتل الفرحة سريعاً

السليساو يتقدم بهدفين مقابل هدف وحيد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سجل منتخب بيرو هدف التعادل في شباك البلد المضيف البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2019.

وكان المنتخب البرازيلي قد تقدم بهدف إيفرتون في الدقيقة 15، بعد عرضية من جابرييل جيسوس.

وفي الدقيقة 44 تحصل الضيوف على ركلة جزاء سجل منها باولو جيريرو هدف التعادل، عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

هدف ⚽️ باولو غيريرو يسجل التعادل للبيرو وأول هدف في مرمى السيليساو في بطولة #كوبا_أميركا!



🇧🇷 1 - 1 🇵🇪#CopaAmerica #beINCopahttps://t.co/Cs1zCrHfqK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٧ يوليو ٢٠١٩

سريعاً ما رد المنتخب البرازيلي بهدف ثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

يذكر أن البرازيل أقصى الأرجنتين بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما فاز بيرو على تشيلي 3-0.