فيديو| جيريرو يعدل الكفة وجيسوس يقتل الفرحة سريعاً
سجل منتخب بيرو هدف التعادل في شباك البلد المضيف البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2019.
وكان المنتخب البرازيلي قد تقدم بهدف إيفرتون في الدقيقة 15، بعد عرضية من جابرييل جيسوس.
وفي الدقيقة 44 تحصل الضيوف على ركلة جزاء سجل منها باولو جيريرو هدف التعادل، عقب اللجوء لتقنية الفيديو.
هدف ⚽️ باولو غيريرو يسجل التعادل للبيرو وأول هدف في مرمى السيليساو في بطولة #كوبا_أميركا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٧ يوليو ٢٠١٩
🇧🇷 1 - 1 🇵🇪#CopaAmerica #beINCopahttps://t.co/Cs1zCrHfqK
سريعاً ما رد المنتخب البرازيلي بهدف ثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
هدف ⚽️ جيسوس يفسد فرحة البيرو قبل نهاية الشوط بلحظات!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٧ يوليو ٢٠١٩
🇧🇷 2 - 1 🇵🇪
🎥 https://t.co/0uuDnse7oL#CopaAmerica #beINCopa pic.twitter.com/GZECTDryBd
يذكر أن البرازيل أقصى الأرجنتين بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما فاز بيرو على تشيلي 3-0.