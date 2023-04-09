فيديو | جوعه للبطولات لا يتوقف .. كريستيانو رونالدو يتفاعل بطريقته الخاصة مع تعادل الفيحاء

عاد النصر إلى الرياض بنقطة واحدة فقط من مواجهة الفيحاء في المجمعة ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ليمنح الاتحاد فرصة زيادة الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط.
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النصر واجه صعوبات بالغة في الوصول لمرمى أصحاب الملعب وقد أهدر نجومه كل الفرص المتاحة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي المخيب، والذي قد يكون بداية خسارة الفريق لسباق اللقب.
كريستيانو رونالدو وكما اعتاد أظهر رد فعل غاضب جدًا عقب انتهاء المباراة، إذ التقطته عدسات الكاميرات يُغادر الملعب رافضًا الحديث مع أي أحد، سواء من جانب النصر أم الفيحاء.
رد الفعل الغاضب بعد عدم تحقيق نتيجة إيجابية أصبح معتادًا من جانب النجم البرتغالي منذ انضم للنصر في يناير الماضي، حيث يُظهر دومًا أن جوعه لتحقيق الانتصارات والألقاب لا يتوقف أبدًا.
النصر بهذا التعادل رفع رصيده إلى 53 نقطة متساويًا مع الاتحاد في الصدارة، لكن العميد يمتلك فرصة الابتعاد بفارق 3 نقاط حال فاز على الوحدة في المباراة الجارية حاليًا والتي انتهى شوطها الأول بتقدمه 2-0.
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