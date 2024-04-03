فيديو | جورج جيسوس يظهر في أحد مساجد الرياض .. ويتعرف على "صلاة الجماعة"!

زيارة خاصة من جورج جيسوس إلى أحد المساجد..

زار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عصر اليوم الأربعاء، مسجد الملك خالد في العاصمة الرياض.

جيسوس يكتب التاريخ مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث قاد الفريق إلى 31 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ وهو رقم قياسي عالمي جديد، في سجلات عالم الساحرة المستديرة.

هذه الزيارة؛ جاءت على هامش حفل تكريم "حفظة القرآن الكريم"، وذلك بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي فهد الدوس.

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الدوس أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن المدير الفني البرتغالي زار المسجد؛ بصحبة الأمير فيصل بن خالد، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال.

ومن ناحيته.. نشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، لزيارة جيسوس إلى المسجد؛ معلقًا عليه: "أسأل الله أن يفتح على قلبه، ويهديه للإسلام".

وظهر في المقطع، خالد الجليل إمام المسجد؛ وهو يشرح إلى جورج جيسوس، طريقة "صلاة الجماعة"، وسط تركيز كبير من المدير الفني للفريق الهلالي، الذي تعرف على طريقة الإصطفاف وإتمام الصلاة.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر مع جيسوس، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في السوبر المحلي، الذي يُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024.