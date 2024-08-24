فيديو | ضرب مترجم الهلال بسببها .. تصرف مفاجئ من جورج جيسوس بسبب "بعوضة"!

المدرب البرتغالي قام بتصرف غير متوقع في المؤتمر الصحفي!

شفي لقطة مفاجئة من جانب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، قام بضرب أحمد موسى مترجم الفريق بسبب "بعوضة" خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأخدود.

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وحقق الهلال الفوز على الأخدود بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وخلال المؤتمر الصحفي، قام جيسوس بضرب أحمد موسى على كتفه، أثناء قيام الأخير بترجمة سؤالًا من أحد الصحفيين باللغة البرتغالية للمدرب.

وتبين أن المدرب البرتغالي كان يُحاول قتل بعوضة اقتحمت المؤتمر، ولكنه اضطر إلى ضرب أحمد موسى، وسط ضحكات الجميع ومترجم الهلال أيضًا.

ونجح الهلال في اقتناص أول 3 نقاط له، في مشوار الدفاع عن لقب دوري روشن، الذي حققه الموسم الماضي.