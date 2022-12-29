واجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقفًا محرجًا بسبب زجاجة مياه خلال مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

أظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي موقفين متناقضين تمامًا في ثوانٍ معدودة خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بسبب زجاجة مياه.

مانشستر سيتي حقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود" ليواصل بطل الدوري الإنجليزي مطاردة آرسنال في الصدارة.

مدرب مانشستر سيتي أظهر رد فعل غاضب للغاية بعد فرصة ضائعة في وقت متأخر من المباراة، حيث ركل زجاجة مياه كانت على الأرض.

لكن لسوء حظه، فإن الزجاجة طارت مباشرة نحو مقاعد بدلاء ليدز يونايتد، في اتجاه طاقم تدريب أصحاب الأرض.

جوارديولا انطلق بعدها خائفًا نحو مقاعد بدلاء ليدز يونايتد للاعتذار على الفور، وتوضيح أن الأمر كان مجرد حادث ليس أكثر.

الغريب أنه وعلى الرغم من سيطرة مانشستر سيتي على المباراة، إلا أن جوارديولا أظهر أكثر من رد فعل غاضب خلال اللقاء، حيث ألقى زجاجة أخرى على الأرض قبل تعرضه للموقف المحرج.