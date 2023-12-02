فيديو | جنون وحماس .. تفاعل غير عادي من نيمار مع أهداف ميتروفيتش في النصر!

شاهد كيف تفاعل جمهور نيمار مع أهداف الهلال في ديربي الرياض

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على الرغم من غيابه عن ديربي الرياض، إلا أن النجم البرازيلي نيمار جونيور كان مُساندًا لفريقه الهلال خلال مباراته أمام النصر!

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وغاب نيمار عن ديربي الرياض، بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي والغضروف، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب الهلال الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنيمار، أثناء مشاهده لمباراة ديربي الرياض في منزله بالبرازيل.

وتفاعل نيمار بشكل كبير مع هدفي الصربي ميتروفيتش في مرمى النصر، حيث قام بالاحتفال على طريقة زميله "حركة الجنون"، كما أظهر حماس كبير مع المباراة.

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وحقق الهلال الفوز على نظيره النصر بالجولة 15 "جولة الرياض إكسبو 2030" بثلاثة أهداف دون رد، سجلها الصربيان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش "هدفين".

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