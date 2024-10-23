طبول المعركة تدق مبكرًا .. جماهير بايرن ميونخ ترتكب أعمال شغب وتهاجم شرطة برشلونة

الجماهير الألمانية تعلن التحدي في شوارع برشلونة

رفعت جماهير بايرن ميونخ، راية التحدي ضد غريمها برشلونة، قبل ساعات من لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة عن الثأر ورد الاعتبار أمام العملاق البافاري، الذي لا يعرف سوى الفوز وباكتساح على البارسا خلال آخر 6 مباريات التقى فيها الفريقان في دوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير بايرن ميونخ بتنظيم مسيرة ضخمة للغاية في الشوارع المؤدية إلى ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وظلت تهتف للفوز وذكرت جماهير برشلونة بالهزيمة التاريخية (8-2) قبل 4 سنوات.

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ورغم حصار الشرطة الإسبانية للجماهير الألمانية خلال مسيرتها نحو الملعب، إلا أن الضيوف قاموا بأعمال شغب وألقوا مقذوفات على أفراد الشرطة، وذلك قبل ساعتين فقط من موعد انطلاق المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "إل شيرنجيتو"، مقطع فيديو، يظهر خلاله الجمهور الألماني في اشتباكات مع الأمن خارج أسوار ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، معلقًا: "اشتباكات قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.. إلقاء مقذوفات على الشرطة وصراخ".

وتحمل المباراة أهمية كبيرة، خصوصًا مع تشابه موقف الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك كل منهما 3 نقاط من فوز وخسارة في الجولتين الأولى والثانية، إذ خسر برشلونة أمام موناكو (1-2)، قبل أن يفوز على يونج بويز السويسري (5-0).

في المقابل، افتتح بايرن ميونخ مشواره في البطولة باكتساح دينامو زغرب (9-2)، قبل أن يخسر من أستون فيلا الإنجليزي (0-1) في الجولة الثانية.