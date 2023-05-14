فيديو: جماهير إسبانيول تقتحم الملعب لحرمان برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني

تصرف مخزٍ

اقتحم جمهور إسبانيول ملعب مباراة فريقهم ضد برشلونة في ديربي كتالونيا لحرمان نجوم البلوجرانا من الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر برباعية لهدفين على إسبانيول في ملعب "كورنيلا آل برات" ليحقق اللقب رقم 27 له في الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وقبل أربع جولات كاملة من النهاية.

ويعد هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 2018-2019 والأول للنادي الكتالوني في القرن الواحد وعشرين دون ليونيل ميسي.

وبعد انتهاء المباراة، ذهب نجوم برشلونة إلى دائرة المنتصف للقيام بالاحتفال التقليدي بالفوز باللقب.

ولكن جماهير إسبانيول اقتحمت الملعب لتجبر اللاعبين على الهرب والرجوع إلى غرفة الملابس في مشهد غير معتاد على إسبانيا.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها فريق بلقب الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي على ملعب الأخير، بعد أن كررها ريال مدريد 3 مرات من قبل ضد أتلتيكو في أعوام 1955 و 1957 و 1977.

جدير بالذكر أنّ إسبانيول قد يكون ثاني الهابطين من الدوري الإسباني بعد إلتشي، إذ توقف رصيده عن 31 نقطة في المركز قبل الأخير.