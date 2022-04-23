فيديو | لا ينكرون الجميل .. جماهير إنتر تغني لمورينيو!

قامت جماهير إنتر بالغناء للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما ومدربهم السابق خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

المواجهة أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي وعلى أرض النيراتزوري بحضور جماهيري طاغي.

الجماهير اختارت الدقيقة الـ 73 من عمر المواجهة ليطلقوا الهتافات لصالح المدرب البرتغالي الذي قادهم لمجد غير مسبوق في 2010.

ويملك مورينيو السجل الأفضل لأي مدرب في موسم واحد قاد إنتر، حيث حقق معهم الثلاثية التاريخية في 2010 بالدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

Lovely moment Inter fans serenade their former treble-winning manager José Mourinho 👏



One of the special ones ✨ pic.twitter.com/OG6STi25UF — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 23, 2022

وكان مورينيو قد قاد إنتر في الفترة بين 2008 و2010 ورحل عن صفوف النادي الإيطالي ليقود مشروع ريال مدريد لإيقاف برشلونة.

المباراة انتهت بفوز إنتر بثلاثة أهداف لهدف، وهو سبب آخر للحالة المزاجية الجيدة التي كانت فيها جماهير أصحاب الأرض.

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، متفوقًا على ميلان صاحب الـ 71 نقطة، بينما يحل روما خامسًا بـ 58 نقطة محاولًا اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.