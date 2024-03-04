فيديو | جماهير العين استفزته .. رد فعل "غير معتاد" من كريستيانو رونالدو بعد ترديد اسم ليونيل ميسي

تصرف مفاجئ من كريستيانو رونالدو..

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قد تعلم من درس "إيقافه" الأخير، جيدًا.

رونالدو تعرض لعقوبة الإيقاف، مباراة واحدة فقط؛ بعد حركاته المشينة في مبارة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد ترديد الجماهير اسم "غريمه" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ومع نزوله إلى أرضية ملعب هزاع بن زايد، استعدادًا لمواجهة النصر والعين الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، تعرض رونالدو لـ"استفزازات جماهيرية" جديدة.

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جماهير العين، أخذت تردد اسم ميسي بمجرد نزول الأسطورة البرتغالية إلى أرضية الملعب، لإجراء عمليات الإحماء؛ إلا أنه في هذه المرة، نجح في التعامل مع الأمر، بكل هدوء.

كريستيانو قام بتحية الجماهير العيناوية، التي قامت بترديد اسم ليونيل ميسي؛ متجاهلًا كل الاستفزازات ضده، كما لو أنه يوجه رسالة للجميع بأنه تعلم من درس إيقافه الأخير.