فيديو | جماهير الإكوادور تهتف خلال لقاء قطر: "نريد البيرة"

مطالبات بالسماح للجماهير بتناول الكحول

يبدو أن جماهير الإكوادور لا يعجبها قرار قطر بمنع تناول وبيع الكحوليات خلال مباريات كأس العالم 2022، حيث أظهروا هذا خلال مباراة افتتاح المونديال.

وحقق المنتخب الإكوادوري الفوز على مستضيف البطولة قطر بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف خلال سير المباراة، مطالبين بالسماح لهم بتناول الكحول في مدرجات الملعب، والسماح لهم بتناولها.

Qatar 0:2 Ecuador



The Ecuador national team is leading in the match with Qatar at the World Cup.



Ecuadorian fans chant "Queremos cerveza", which means "We want beer" in Spanish. pic.twitter.com/DD929Y0bmd — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022

وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه جماهير الإكوادور وهي تهتف باللغة الإسبانية "Queremos cerveza" وهي التي تعني نريد البيرة.

وانطلقت منافسات كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد بحفل مُبهر، ثم مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، حيث ينتهي المونديال يوم 18 ديسمبر المقبل.