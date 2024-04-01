فيديو | جماهير الاتحاد تزلزل الجوهرة بـ"سخرية قاسية" من الأهلي

جماهير الاتحاد تزيد اشتعال الديربي..

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أشعلت جماهير نادي الاتحاد، الحاضرة - الآن - في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، أجواء ديربي جدة الكبير، بهتافات ساخرة من فريق الأهلي.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الجماهير الاتحادية أخذت تردد قبل لحظات من بداية الديربي؛ هتافات "صغير وهابط.. رجع يهايط"؛ في سخرية واضحة من لعب الراقي، في دوري يلو للدرجة الأولى، الموسم الرياضي الماضي.

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الأهلي لعب لأول مرة في تاريخه، في الدرجات الأدنى، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ قبل أن يعود سريعًا إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد فاز في مباراة الدور الأول أمام الاتحاد، بهدف مقابل لا شيء، سجله متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

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