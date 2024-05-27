فيديو | نجم مانشستر سيتي ينجو من كارثة في احتفال الحافلة المكشوفة!

ماذا حدث في الشارع؟

أعد نادي مانشستر سيتي احتفالًا مميزًا بحافلة مكشوفة، تحركت وسط الجماهير في شوارع مانشستر، أمس الأحد، بمناسبة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز غير مسبوق بالمسابقة.

وجاء الاحتفال بعد يوم واحد فقط من خسارة السيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد (2-1) يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي، ليكتفي فريق المدرب بيب جوارديولا بلقب الدوري هذا الموسم.

وغادر بيب جوارديولا والفريق في حافلة من طابقين، من المتحف الوطني وتوجهوا إلى شارع دينزجيت، في احتفالات مميزة مع الجماهير، لكن شابها بعض القلق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفريق جاك جريليش، بينما كاد يسقط من أعلى الحافلة فور تحركها، لولا أنه تمسك بزميليه روبن دياش وناثان آكي.

وتوّج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج بعد صراع مثير مع آرسنال، انتهى بفارق نقطتين في الجولة الأخيرة من المسابقة.