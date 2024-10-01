فيديو جديد يدين كورتوا في أحداث الشغب بديربي مدريد.. وواقعة نجم برشلونة السابق تهدده بالعقوبات

هل يعاقب نجم الميرنجي؟

تورط تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في مشادات مع جماهير أتلتيكو مدريد، خلال مواجهة الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وأوقف الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير المباراة لعدة دقائق، بعدما ألقى بعض مشجعي الأتلتي مقذوفات على الملعب استهدفت كورتوا.

وقالت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليجريا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنّه ستكون هناك عقوبات قاسية وشديدة ضد المسؤولين عن حوادث العنف خلال الديربي، مشددة على أن "الحكومة الإسبانية تنوي القضاء على العنف في ملاعب كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لكورتوا، بينما كان يتجه إلى نفق غرفة الملابس في ملعب ميتروبوليتانو، وهو يقوم بإيماءة للجماهير بإصبعين اثنين (للإشارة إلى أنه يملك لقبين من دوري أبطال أوروبا، بينما لا يملك أتلتيكو أي لقب).

وعقب مواجهة الديربي الأخيرة، اتهم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الحارس البلجيكي بتعمد استفزاز جماهير الروخيبلانكوس، قائلًا: "كورتوا، أنت لست مشجعًا بل رجلًا مسؤولًا. يمكنك الاحتفال بالهدف، لكن ليس بالنظر إلى المدرجات أو القيام بإشارات للجماهير".

وطالب سيميوني بمعاقبة كورتوا، قائلًا: "لست ضحية، إذا قمت بالشحن سيكون هناك رد فعل، هذا لا يمكن السماح به، عليك أن تعاقب عندما تستفز الجمهور".

وقارن جونزالو ميرو من إذاعة كوب الإسبانية بين موقف كورتوا وموقف جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، الذي تلقى اتهامات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 2018 باستفزاز جماهير إسبانيول، بعدما سجل هدفًا وأشار لهم بالتزام الصمت، حيث قالت رابطة الليجا حينئذ إنها ستطالب الاتحاد الإسباني بالتحقيق في تصرفات اللاعبين المبالغ فيها.