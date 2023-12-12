فيديو | بعد جدل "غمزة" كورونادو .. حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي تخطف إعجاب الجميع

تصرف أثار الجدل في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

تلقت الأمريكية توري بينسو، حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، "إشادة واسعة" من الجميع؛ بعد أدائها الرائع في المواجهة الأولى بمسابقة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد فاز (3-0) على أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء؛ ليضرب موعدًا ناريًا أمام الأهلي المصري، الجمعة القادم، في الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وقال المستشار التحكيمي سمير عثمان في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "بينسو أثبتت أن شخصية الحكم ليست بالكروت.. اكتسبت احترام اللاعبين والجماهير، وكانت جميع تحركاتها الفنية (ممتازة)".

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وأثارت الغمزة التي وجهتها الحكمة الأمريكية إلى البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد، خلال المباراة، موجة من التعليقات الطريفة في البرنامج؛ حيث قال عثمان: "ربما تكون عينها قد انطرفت؛ بسبب المطر"، قبل أن يؤكد على أن هذه الحركة، تعكس ثقتها في نفسها.

وعلى غرار سمير عثمان.. اعتبر الإعلامي الرياضي محمد الذايدي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، أن "غمزة" بينسو إلى كورونادو؛ هي دليل على ثقتها في نفسها، وفي جميع قراراتها خلال المباراة.

وتوقع الذايدي، أن تكون الحكمة الأمريكية، أرادت أن توصل رسالة إلى نجم العميد الاتحادي، بأنها كشفته عندما حاول أن يمثل؛ لكي يحصل على خطأ.