فيديو| جاسوس مدفعجي في مدرجات تشيلسي.. آرسنال احتل ستامفورد بريدج!

الحالة المعنوية لجمهور الجانرز في عنان السماء

لم يكن فوز آرسنال على تشيلسي في ديربي لندن المثير مجرد فوز في مباراة هامة على مستوى واحدة من أكبر عواصم أوروبا فحسب، لقد اشتملت المباراة على العديد من الزوايا الهامة.

لعل أهم هذه الزوايا أن تلك المباراة ضمنت لآرسنال البقاء في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وإعلان أن مستوى الجانرز الرائع هذا الموسم هو أكثر من مجرد طفرة أداء، المدفعجية على أعتاب إنهاء الدور الأول في الصدارة والذهاب إلى كأس العالم وقمة الجدول بين أيديهم.

على المستوى الجماهيري، تبدو الأمور رائعة بين الفريق والمشجعين، مستوى الثقة في أداء الفريق وبلاء المدرب ميكيل أرتيتا يرتفع لأقصى درجاته.

لهذا يمكننا أن نشاهد هذه اللقطة الطريفة في قلب ملعب ستامفورد بريدج، الحالة المعنوية لمشجعي آرسنال في عنان السماء.

في قلب مدرجات تشيلسي الزرقاء، ظهر مشجع يحمل شعار آرسنال خارج مدرجات المدفعجية، لوح بهاتفه الذي يحمل شعار آرسنال وابتسم ضاحكًا وغمز للكاميرا فرحًا بانتصار الجانرز في الديربي اللندني.