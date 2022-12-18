فيديو | توقعات مفاجئة .. نجوم الهلال يتوقعون الفائز بين الأرجنتين وفرنسا

نشر حساب الهلال على تويتر مقطع فيديو عرض خلاله توقعات لاعبيه وعناصر جهازه الفني لمباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين فرنسا.
وجاءت جل التوقعات في صالح فوز الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي باللقب، فيما توقع البعض فوز فرنسا رغم تشجيعه لراقصي التانجو مثل محمد العويس.
واختتم موسى ماريجا الفيديو بقوله "فرنسا ستفوز باللقب، لا ميسي ولا الأرجنتين".
عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد
الأرجنتين كانت قد أخرجت كرواتيا من نصف النهائي فيما أوقفت فرنسا مغامرة المغرب المذهلة في قطر.
يُشار إلى أن السعودية هي المنتخب الوحيد الذي استطاع هزيمة الأرجنتين في مونديال 2022.
اختيارات المحررين
- صحف المونديال | شكرًا لكم وكرواتيا فازت في شوط واحد!
- جول إنسايدر | التحول الرقمي .. كلمة السر في نجاح قطر بتوفير المياه في كأس العالم
- رابع العالم ليس إنجازًا .. لم يكن هذا طموحنا يا مغرب!
- ظلموا المغرب فخر العرب.. ردود أفعال خسارة أسود الأطلس ضد كرواتيا
- نفخر بالمغرب ولا نبكي .. كوميكس حصول أسود أطلس على رابع العالم!