فيديو | توتنهام يوجه رسالة إلى ريال مدريد ويتمسك بهاري كين

رسالة صريحة من النادي الإنجليزي بتمسكه باستمرار نجمه الأول خلال الموسم المقبل..

يبدو أن نادي توتنهام الإنجليزي لن يترك نجمه هاري كين يرحل دون قتال، بعدما أصبح قائد منتخب إنجلترا الهدف الأول لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يعرف بالفعل أن الطريق أمامه طويل للغاية إذا أراد التعاقد مع كين لسد الفراغ الكبير الذي خلفه رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

ومن المؤكد أن توتنهام ليس لديه أي نية للتخلي عن كين، ويدرك قادة النادي الملكي أنهم سيواجهون مفاوضات شاقة مع دانيال ليفي رئيس "سبيرز" تمامًا كما حدث في صفقتي لوكا مودريتش وجاريث بيل.

توتنهام قرر إرسال رسالة واضحة إلى ريال مدريد والأندية المهتمة بخدمات كين بعدم تخليه عن نجمه بسهولة، وذلك في إطلاق القميص الأساسي الجديد لموسم 2023-2024.

توتنهام أعلن صباح الخميس عن طاقمه الأساسي للموسم الجديد، وبطل الإعلان عن القميص لم يكن سوى هاري كين، ورافقه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والبرازيلي ريتشارليسون.

ويتم تفسير حقيقة استخدام توتنهام لصورة كين على أنها رغبة في استمرار المهاجم في الموسم المقبل، وعدم التفريط بها مهما كانت المغريات.

لكن يجب أن نتذكر أن كين أصبح على مشارف الثلاثين من عمر، وينتهي عقده مع توتنهام في يونيو 2024، وأن النادي الإنجليزي مجبر على بيعه في الصيف الحالي إذا قرر عدم تمديد عقده حتى لا يخسره مجانًا في صيف العام القادم.