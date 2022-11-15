فيديو | توتر مانشستر يونايتد ينتقل إلى البرتغال .. برونو يتجاهل رونالدو

التوتر السائد في مانشستر يونايتد بعد تصريحات كريستيانو رونالدو انتقل إلى معسكر منتخب البرتغال قبل كأس العالم 2022.

يعتقد جمهور نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن هناك حالة من التوتر بين نجمي الفريق كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش، وهو ما ظهر جليًا في معسكر منتخب البرتغال قبل كأس العالم 2022.

فيرنانديش التقى برونالدو للمرة الأولى بعد تصريحاته الأخيرة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي أطلق فيها الكثير من السهام نحو مانشستر يونايتد وإريك تين هاج وإدارة "الشياطين الحمر".

وانضم رونالدو إلى معسكر البرتغال الذي يستعد للسفر إلى قطر، ليقابله فيرنانديش، القائد الثاني لمانشستر يونايتد، بطريقة صادمة للغاية.

وشاركت شبكة "CNN" الأمريكية مقطع فيديو يُظهر فيرنانديش وهو يدخل غرفة تبديل ملابس منتخب البرتغال قبل أن يصطدم بمواجهة رونالدو.

فيرنانديش وضع يده على ذراع رونالدو الذي مد يده ليصافح زميله في مانشستر يونايتد، لكن برونو ترك يد قائده في المنتخب معلقة لفترة وجيزة قبل أن يصافحه بطريقة باردة ويشق طريقه إلى الجانب الآخر من الغرفة.

رونالدو بدا في حيرة من أمره عندما ابتعد فيرنانديش عنه، صحيح أن الأمر قد يكون عابرًا، لكنه يقول الكثير عن التوتر الذي يملأ الأجواء في مانشستر يونايتد، والذي انتقل إلى البرتغال الآن.