فيديو | تمثيل صامت وألعاب سحرية .. خدع جديدة من حارس أرجنتيني في ركلات الترجيح!

حارس مرمى تيجريس أونال المكسيكي استخدم سلسلة جديدة من الحيل في بطولة كأس الدوريات الأمريكية..

استخدم الأرجنتيني ناهويل جوميز حارس مرمى نادي تيجريس أونال المكسيكي طريقة مبتكرة في الألعاب الذهنية قبل ركلات الترجيح، خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس الكندي، في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

وبعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة، احتكما إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي البطولة التي تقام بين الأندية في دوريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال ركلات الترجيح، بدأ الحارس الأرجنتيني محاولات لتشتيت لاعبي وايتكابس بالقيام بحركات تمثيل صامت كوميدية، لكنها لم تنجح في خداع لاعب الفريق الكندي.

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وقبل التسديدة الرابعة من فانكوفر وايتكابس، استأذن جوزمان من الحكم لعدة ثوانٍ، مما أثار حيرة اللاعبين والجمهور، حيث انحنى الحارس ووضع يديه على فمه، مع ارتداء قفازيه.

بعدها، بدأ جوزمان في إخراج خيط طويل من فمه، واستمر في ذلك حتى خرج الخيط الملون كله من جسده، بعد ذلك، شوهد الحارس وهو يمسك بطنه عدة مرات قبل أن يستعد في النهاية لمواجهة ركلة الترجيح.

ويبدو أن خطة جوزمان قد نجحت بالفعل في تشتيت رانكو فيسيلينوفيتش لاعب فانكوفر، حيث سدد كرة ضعيفة تجاه يسار المرمى، ولم يواجه الحارس الأرجنتيني صعوبة في التصدي لها.

ويتقاطع طريق تيجريس أونال مع طريق نادي إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، حيث يمكن أن يتواجه الفريقان إذا ما بلغا نصف النهائي.

تصرفات جوزمان أعادت إلى الأذهان ما قام به مواطنه إيميليانو مارتينيز خلال ركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا، والتي ساعدت الأرجنتين على الفوز بالمونديال.

تلك التصرفات أدت إلى قيام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء تغييرات على القواعد التي تمنع الآن حراس المرمى من تأخير تنفيذ ركلة جزاء أو لمس العارضة أو القائمين لمنعهم من تشتيت انتباه منفذي ركلات الجزاء.