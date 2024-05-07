فيديو | تلميحات لـ"المنشطات"؟ .. سعد الحارثي يثير الجدل عن قوة نجم الهلال الغريبة

نجم النصر السابق يثير الجدل بتلميحات صادمة..

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أثار سعد الحارثي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب السعودية السابق، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد نهاية كلاسيكو الأهلي والهلال.

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الهلال فاز (2-1) على مستضيفه الأهلي، مساء أمس الإثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الحارثي أعرب في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن دهشته من الهدف القاتل الذي سجله النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الزعيم الهلالي، في الدقيقة 89.

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وتساءل نجم النصر السابق، عن كيفية ركض لاعب، بهذا المجهود وهذه السرعة، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة؛ قائلًا: "علامة استفهام كبيرة.. هل هي قوة بدنية أم ماذا؟!".

الكثير من الجماهير الهلالية والسعودية، اعتبرت أن سؤال سعد الحارثي؛ ليس إلا اتهامات مبطنة لمالكوم ونجوم الهلال، بالحصول على "منشطات" أو غيره.

وعن ذلك يقول عضو الشرف الهلالي حسن الناقور، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "والله سؤال غريب!!!.. وش بتكون يعني، والتشكيك المضحك هذا في كل حلقة".

جدير بالذكر أن مالكوم، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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