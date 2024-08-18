فيديو | تقنية الفيديو تُنقذ عين الصقر .. واقعة غريبة بمواجهة ميلان وتورينو!

شاهد ما حدث في مواجهة ميلان وتورينو بالدوري الإيطالي

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تقنية عين الصقر، خلال مباراة ميلان ضد تورينو، بافتتاح منافسات الدوري الإيطالي، وذلك في إحدى الوقائع الغريبة.

في الدقيقة 30 من زمن المباراة، أرسل دوفان زاباتا لاعب تورينو عرضية من الجهة اليسرى، ليضعها راؤول بيلانوفا الظهير الأيمن لتورينو بالرأس، ليقوم فيكايو توموري بإبعادها من على خط المرمى، ولكن زميله في ميلان مالك ثياو حاول إبعادها نهائيًا ليُخطئ ويحرك الكرة لتتجاوز خط المرمى ثم يقوم بإبعادها.

الأمر الغريب أن الحكم فابيو ماريسكا أشار إلى مواصلة المباراة، لأن الساعة التي يرتديها لم تشير له بأن الكرة تجاوزت المرمى بشكل كامل، وهي المتصلة بتقنية عين الصقر، ولكن لاعبي تورينو طالبوا باحتساب الهدف.

وبعد بضع ثوانٍ؛ أوقف ماريسكا المباراة من أجل العودة إلى تقنية الـ VAR، حيث تبين أن الكرة تخطت خط المرمى بالفعل، ليحتسب الهدف للاعبي تورينو، بعد التأكد من أن هناك خلل في تقنية عين الصقر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث تقدم تورينو بهدفين، قبل أن ينجح ميلان في تعديل النتيجة في الوقت القاتل من المباراة.