فيديو| تفاصيل مشادّة دومفريس وديبالا عقب فوز الأرجنتين على هولندا

أحمد مجديأحمد مجدي
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Argentina celebration NetherlandsGetty Images
كأس العالمهولنداالأرجنتينباولو دايبالادينزل دومفريس

مباراة الأرجنتين وهولندا كانت قوية داخل الملعب وخارجه

كانت الأجواء متوترة بشكل كبير خلال كل فترات مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ولكن عقب المباراة اشتعلت الأحداث بقوة وكان أحد أبرز المتضررين دينزيل دومفريس لاعب هولندا وإنتر ميلانو الذي تعرض للطرد.

مقاطع الفيديو التي تم نشرها بوضوح حول المشادة الأخيرة بعد فوز الأرجنتين أظهرت أن العراك كان بين دومفريس ولاعب يعرفه جيدًا وهو باولو ديبالا وهما الخصمان في الكالشيو الإيطالي.

ديبالا قال لدومفريس: "إلى منزلك" بشكل أثار استفزاز دومفريس ولاعبي هولندا ودفع الأمور إلى التطور بشكل كبير.

لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أبعدوا ديبالا عن الأحداث، بينما ركز نيكولاس أوتاميندي على محاولة السيطرة على العملاق الهولندي.

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  • 55881فرنسا، 2018
  • 40788ألمانيا، 2014
  • 78432إسبانيا، 2010
  • 27462إيطاليا، 2006
202563 الأصوات
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