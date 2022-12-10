مباراة الأرجنتين وهولندا كانت قوية داخل الملعب وخارجه

كانت الأجواء متوترة بشكل كبير خلال كل فترات مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ولكن عقب المباراة اشتعلت الأحداث بقوة وكان أحد أبرز المتضررين دينزيل دومفريس لاعب هولندا وإنتر ميلانو الذي تعرض للطرد.

مقاطع الفيديو التي تم نشرها بوضوح حول المشادة الأخيرة بعد فوز الأرجنتين أظهرت أن العراك كان بين دومفريس ولاعب يعرفه جيدًا وهو باولو ديبالا وهما الخصمان في الكالشيو الإيطالي.

ديبالا قال لدومفريس: "إلى منزلك" بشكل أثار استفزاز دومفريس ولاعبي هولندا ودفع الأمور إلى التطور بشكل كبير.

لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أبعدوا ديبالا عن الأحداث، بينما ركز نيكولاس أوتاميندي على محاولة السيطرة على العملاق الهولندي.