فيديو | تغيير الانتماء .. تراجع عن تشجيع السعودية بعد هدف بولندا

لقطة طريقة من مشجع في مدرجات مباراة السعودية وبولندا

في لقطة طريفة، قام أحد المشجعين بخلع قميص منتخب السعودية، بينما كان يرتدي قميص آخر للمنتخب البولندي، خلال حضوره المباراة التي جمعت بين الفريقين في استاد المدينة التعليمية.

وحقق منتخب بولندا الفوز على السعودية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لأحد المشجعين في مدرجات ملعب المدينة التعليمية، أثناء حضوره مباراة السعودية وبولندا، حيث قام بخلع قميص السعودية من أجل تشجيع منتخب بولندا.

وقام المشجع بهذا التصرف بعدما سجل ليفاندوفسكي مهاجم بولندا الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة، والتي أنهت الأمور لصالح منتخب بلاده.

ويتبقى للمنتخب السعودي فرصة من أجل التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، عن طريق الفوز على المكسيك بالجولة الختامية ضمن منافسات دور المجموعات.