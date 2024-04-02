فيديو | "تعلموا الدرس" .. رد فعل غريب من جمهور الأهلي تجاه "هاتوا الهلالي"

الأهلاوية سعداء بالفوز على الاتحاد

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عاش جمهور الأهلي ليلة سعيدة واحتفل حتى الصباح بعد الفوز على الاتحاد في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء أمس في جدة.

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الأهلي حسم الديربي بهدف فراس البريكان ليكون قد فاز على خصمه اللدود ذهابًا إيابًا هذا الموسم في الدوري السعودي، ومن المقرر أن يلعب أمام الهلال في الجولة الـ28 يوم الجمعة بعد القادم في جدة.

جماهير الأندية المنافسة خاصة الكبيرة اعتادت بعد الفوز على خصومها وقبل مواجهة الهلال رفع راية التحدي وترديد هتاف "هاتوا الهلالي"، لكن جمهور الأهلي كان له رد فعل غريب تجاه طلب أحد المشجعين ترديد الهتاف الشهير.

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الأهلاوية رفضوا ترديد الهتاف ووصف أحدهم صاحب المبادرة بأنه هلالي، وذلك فيما يبدو استفادة من أخطاء الآخرين، حيث خسرت كل الفرق التي ردد جمهورها ذلك الهتاف متحديًا متصدر جدول الترتيب، وقد وصف أحد مشجعي الهلال تصرفهم بأنهم "تعلموا الدرس من الآخرين".

الأهلي بانتصاره في ديربي العروس عزز تواجده في المركز الثالث من جدول الترتيب، المؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث زاد الفارق مع مطارده الاتحاد إلى 5 نقاط.

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