فيديو | تصرف غير أخلاقي .. حجازي يفلت من الطرد خلال مواجهة الشباب

هل تعاقب لجنة الانضباط قائد الاتحاد بعد تصرفه خلال مواجهة الشباب؟

قام المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، بتصرف غير أخلاقي خلال مواجهة الشباب أمس الخميس، للتأثير على خصمه بطريقة غير شرعية.

العميد كان قد تأهل بالأمس لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام الليث الأبيض في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

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شوط المباراة الأول شهد احتساب حكم اللقاء لضربة جزاء لصالح الليوث، إثر عرقلة حجازي للاعب الشباب، ليشهر له الحكم الكارت الأصفر.

وقبل تنفيذ إيفر بانيجا؛ قائد الليوث، للجزائية، قام حجازي بتشويه أرضية الملعب، من مكان نقطة الجزاء تحديدًا، إذ قام بحفر حفرة صغيرة، لعرقلة المسدد، لكن لم ينتبه له الحكم، في حين كان يتوجب الأمر إشهار الكارت الأصفر الثاني له ومن ثم الطرد، بحسب خبراء التحكيم.

وبالفعل أهدر بانيجا الجزائية، إذ تصدى جروهي له، بعدما سدد الأرجنتيني في نفس جهة سقوط الحارس.

يذكر أن العميد يلتقي بالفيحاء في ربع النهائي، في التاسع من فبراير من عام 2023.