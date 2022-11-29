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فيديو | تصرف بونو الرائع الذي يُظهر تضحيته الكبيرة .. هل يكون حاضرًا أمام كندا؟
10:29 ص غرينتش+2 29/11/2022
تفاجأت الجماهير المغربية مع الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلدها ضد بلجيكا بعدم وجود ياسين بونو في عرينه كما هو متوقع.
وحضور الحارس البديل منير المحمدي بدلاً منه على الرغم من أن صاحب جائزة زامورا هو من أنشد النشيد الوطني رفقة بقية اللاعبين.
فما الذي حدث مع ياسين بونو وجعله يخرج من المباراة قبل ضربة البداية؟
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