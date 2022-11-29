فيديو | تصرف بونو الرائع الذي يُظهر تضحيته الكبيرة .. هل يكون حاضرًا أمام كندا؟

ياسين بونو لم يلعب في الفوز التاريخي أمام بلجيكا!

تفاجأت الجماهير المغربية مع الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلدها ضد بلجيكا بعدم وجود ياسين بونو في عرينه كما هو متوقع.

وحضور الحارس البديل منير المحمدي بدلاً منه على الرغم من أن صاحب جائزة زامورا هو من أنشد النشيد الوطني رفقة بقية اللاعبين.

فما الذي حدث مع ياسين بونو وجعله يخرج من المباراة قبل ضربة البداية؟