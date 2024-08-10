فيديو | لن أفعل هذا الأمر.. تصرف استثنائي من هاري كين يسعد جماهير توتنهام!

خلال المباراة الودية..

رفض المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، رفع كأس "الموسم التحضيري" ضد فريقه السابق توتنهام، بعد الفوز (3-2) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب السبيرز في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل ثلاثية بايرن ميونخ كل من دايوت أوباميكانو وسيرج جنابري وتوماس مولر في الدقائق 16 و31 و44، بينما أحرز ديان كولوسيفسكي ثنائية توتنهام في الدقيقتين 1 و61.

وخاض كين، الذي ارتدى شارة قيادة بايرن ميونخ، مواجهة عاطفية ضد فريقه السابق، الذي ارتدى قميصه معظم مسيرته الكروية، وسجل معه 213 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب نهاية المباراة، خلع كين شارة القيادة، وقرر إعادتها إلى جوشوا كيميش، بعد نقاش بين الثنائي، تجنبًا لحمل الكأس أمام جماهير توتنهام، التي تفاعلت مع تصرفه بعاصفة من التشجيع.

وعقب انتهاء المباراة، توجّه كين لتحية جماهير توتنهام، التي قضى معها 10 سنوات، منذ انضمامه للفريق في صيف 2013، قبل أن يرحل صوب بايرن ميونخ في صيف 2023، من أجل تحقيق أول بطولة رسمية في مسيرته، وهو ما فشل فيه مع النادي البافاري في موسمه الأول.