فيديو.. تشافي يقدم وصيته لمشجعي برشلونة

ماذا قال لمشجعي البارسا؟

بعث تشافي هيرنانديز بوصية لعدد من جماهير برشلونة، بعد قراره الرحيل بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرا.

وخسر برشلونة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، كما ودع كاس الملك من ربع النهائي، بينما تعقدت مهمة الفريق في الاحتفاظ بلقب الليجا، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في صراع الصدارة.

ورغم سوء النتائج مؤخرا، إلا أن البارسا ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه نابولي الإيطالي الشهر المقبل في ثمن النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي لعدد من مشجعي برشلونة الذي استوقفوه لأخذ توقيعات تذكارية: "النادي يجب أن يستمر. علينا أن نفكر في النادي الآن".

وسبق وصرح تشافي في مؤتمر صحفي اليوم لقاء أوساسونا غدًا الأربعاء: "نريد المنافسة على الليجا، وصلت إلى هنا في واحدة من أصعب اللحظات في التاريخ، قرار استقالتي اتخذته منذ وقت طويل، فعملنا لا يحظى بالتقدير الكافي ولهذا السبب قررت الرحيل".

وختم: "أعتقد أنه لم يتم تقدير عملي بما فيه الكفاية. وهذا يولد شعورًا بأنه مهما فعلت فإنه لا يتم تقديرك. لقد تحملنا الضغط ووصلنا إلى واحدة من أكثر لحظات النادي أهمية، إنها لحظات صعبة، ولذلك فضّلت عدم الاستمرار".