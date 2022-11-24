فيديو | تركيا! نجوم WWE يتوقعون الفائز بكأس العالم

نجوم مصارعة المحترفين يتحدثون عن توقعاتهم للفائز بلقب بطولة كأس العالم 2022.

حمى بطولة كأس العالم تجتاح كل شيء، حيث لا يوجد أحد لا يتحدث عن المونديال، والتوقعات الخاصة به، حتى نجوم المصارعة الحرة.

شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" نشرت مقطع فيديو عبر قناتها على موقع "يوتيوب" لتوقعات نجوم الشركة حول المنتخب الذي سيحقق لقب بطولة كأس العالم 2022.

وفي بداية مقطع نجوم "WWE" ظهر الأسطورة راي ميستريو ليرد على سؤال التوقع قائلًا: "تركيا"، قبل أن يلفت المذيع انتباهه إلى عدم تأهل تركيا إلى المونديال، لينفجر راي ميستريو في الضحك.

النجوم الأمريكيين مثل بوبي لاشلي وبيانكا بلير وريكوشيه، توقعوا فوز منتخب بلادهم بكأس العالم، وهو بالطبع توقع ليس منطقيًا، لكنه مشروع على كل حال.

أما الألماني لودفيج كايزر، فقد توقع بالطبع فوز منتخب ألمانيا بالمونديال، وتحدث كثيرًا عن أهم ما يميز "الماكينات" وخاصة روح الفريق.