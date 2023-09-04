فيديو | تدخل كاد ينهي مسيرته .. ريال مدريد في ذعر بسبب إندريك!

رغم مشاركته لدقائق قليلة في ديربي ساو باولو، إلا أن إندريك كان مصدر خطورة لمصلحة بالميراس..

لا يتوقف جمهور نادي ريال مدريد الإسباني عن متابعة أخبار البرازيلي إندريك مهاجم نادي بالميراس، والذي من المقرر أن يصل إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2024، بعدما تعاقد معه النادي الملكي بالفعل مقابل 35 مليون يورو مؤخرًا.

المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، حصل على عدة دقائق خلال مباراة ديربي ساو باولو، التي جمعت بين كورينثيانز وبالميراس في الجولة 22 من الدوري البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس أدخل إندريك إلى المباراة في الدقيقة 85، على أمل أن تساعد قدرته في السيطرة على الكرة وسرعته على خطف الفوز وحسم المباراة.

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لكن جمهور بالميراس، بالإضافة إلى جمهور ريال مدريد عاشا لحظات من الرعب على إندريك، بعد تدخل عنيف من أحد مدافعي كورينثيانز على ساق المهاجم الشاب، كاد أن يتسبب في إصابة قوية له.

إندريك تمكن من خطف الكرة من أحد المنافسين، وانطلق في هجمة مرتدة سريعة، وقبل أن يحصل على تمريرة كانت ستضعه في مواجهة حارس مرمى كورينثيانز، حاول مايكون مدافع أصحاب الأرض إيقاف الهجمة بتدخل عنيف على ساق إندريك، الذي سقط متألمًا على الأرض، لكن لحسن الحظ لم يتعرض لإصابة.

حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه مايكون، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "VAR" غير قراره ليمنح البطاقة الحمراء لمدافع كورينثيانز.

إندريك، وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد أنه لم يفهم قرار الحكم بإشهار بطاقة صفراء فقط في وجه مايكون، وقال: "لقد احتاج إلى تقنية الفيديو ليمنح طردًا كان واضحًا منذ البداية".