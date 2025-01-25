فيديو | هل تخشى الهلال؟ مدرب القادسية: لا أخاف إلا من زوجتي!

تصريح طريف وقوي في نفس الوقت

يقدم القادسية مستوى رائعًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي 2024-2025 ولا يزال يثير إعجاب المتابعين، بما يقدمه الفريق المحتل للمركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب خلف الهلال والاتحاد.

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في ضوء هذه المعطيات، يخوض القادسية مباراة هامة للغاية أمام الهلال نفسه حين يستضيفه "فارس الشرقية" على ملعب الأمير محمد بن فهد يوم الإثنين المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن هذه المباراة تحدث المدرب الإسباني لنادي القادسية، خوسيه ميجيل جونزاليس "ميتشيل" عن مباراة الهلال، مجيبًا على سؤال هام: "هل تخشى مواجهة الهلال؟".

وقال ميتشيل: "لا أخشى أي شيء، لا أخشى أي شيء إلا نظرة زوجتي، هذا هو الشيء الوحيد".. وأردف: "لكنني أكن احترامًا كاملًا لكل الخصوم".

GOAL

وأضاف ميتشيل: "سنستمر بالطريقة نفسها، نسلط اهتمامنا الكامل على المباراة وتقديم ما يلزم، وهكذا يمكننا تحقيق ما نريد".