فيديو | "تحل محلي؟" .. موقف طريف بين كيليان مبابي ومدرب بوروسيا دوتموند!

موقف طريف جمع بين نجم باريس سان جيرمان ومدرب بوروسيا دورتموند خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" لحساب الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، موقفًا طريفًا كان بطلاه كيليان مبابي نجم أصحاب الأرض وإدين تيرزيتش مدرب الضيوف.

باريس سان جيرمان نجح في تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من المباراة جمع بين مبابي وتيرزيتش أثناء سقوط أحد لاعبي بوروسيا دورتموند على أرض الملعب وتلقيه العلاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي توجه بالحديث إلى مدرب بوروسيا دورتموند ليطالبه بتغيير لاعبه المصاب، ليرد عليه تيرزيتش ويطالبه بأن يحل محله كمدرب للفريق الألماني.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



رد تيرزيتش أصاب مبابي بنوبة من الضحك ليحرك يديه في إشارة إلى رفض العرض، ويتوجه إلى المدرب الألماني ويصافحه وسط ضحكات الثنائي.

يذكر أن مبابي تمكن من تسجيل واحد من هدفي فريقه في مرمى بوروسيا دورتموند ليقود باريس سان جيرمان لتصدر مجموعة الموت التي تضم أيضًا ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، متفوقًا بفارق نقطتين عن الأخيرين.