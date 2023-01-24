فيديو | تحفيز ونصيحة خاصة لتاليسكا .. كواليس الظهور الأول لرونالدو مع النصر أمام الاتفاق

النصر حقق الفوز في أول مباراة رسمية للدون أمام الاتفاق بهدف نظيف من توقيع تاليسكا

Shahid

كما كانت الصحف العالمية والقنوات في انتظار الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، بالطبع هي في انتظار ما وراء كواليس هذا اللقاء، وهو ما حققه العالمي لها.

الدون استهل مشواره الرسمي مع النادي السعودي أول أمس الأحد، بمواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، والذي انتصر به العالمي بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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ونشر المركز الإعلامي للنصر الليلة، فيديو حمل كواليس ما قبل المباراة وخلالها وبعد نهايتها، والذي ظهر به رونالدو المحفز الأساسي للفريق.

الدون الذي حمل شارة قيادة العالمي في هذه المباراة، بدافع التقدير له من النادي، ظهر كذلك موجهًا نصيحة خاصة لصاحب هدف المباراة، بين شوطي اللقاء، مطالبًا إياه بالاعتماد على سرعته لإرباك دفاعات الخصم.

يذكر أن النصر يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، متفوقًا على الهلال بنقطة وحيدة، لكن الزعيم لعب مباراة أكثر.

Shahid