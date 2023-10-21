فيديو | "تجاهل الجميع غاضبًا" .. نجم النصر يُثير الجدل بعد الفوز على ضمك!

لقطة مثيرة للجدل من أحد نجوم النصر

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حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لتشهد نهاية المباراة موقف مثير للجدل من أحد لاعبي العالمي.

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ولكن بعد انتهاء المباراة، توجه جميع لاعبي النصر نحو الجماهير، من أجل الاحتفال بالانتصار، باستثناء المدافع عبد الإله العمري، الذي تجاهل تلك الاحتفالات!

وتداولت جماهير النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر العمري وهو يخرج من أرضية ملعب الأول بارك ويظهر عليه علامات الغضب، ورفض التوجه مع لاعبي الفريق للاحتفال.

ولعب العمري أساسيًا في مباراة النصر أمام ضمك، بجوار الإسباني إيمريك لابورت في دفاع الفريق، أمام ضمك، ولم يقم كاسترو بتبديله طوال المباراة.

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يُذكر أن هناك بعض التقارير التي أكدت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على أن العمري رفض تجديد عقده مع النصر، وتمسك بالرحيل، لأنه يُريد الانتقال إلى أحد أندية جدة.

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