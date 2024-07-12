نتيجة غير متوقعة لمواجهة بين الثنائي في التدريبات

مبارزة في المهارات الفردية بين ألفارو موراتا ولامين يامال؟ من الطبيعي والبديهي أن الغلبة ستكون لنجم برشلونة الشاب الذي أبهر العالم بمستوياته في يورو 2024.

ولكن في الحقيقة الأمر لم يكن كذلك، وهو ما أثبته مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا عبر منصة "إكس" والذي يعرض فيه استعدادت الفريق لنهائي اليورو أمام إنجلترا يوم الأحد القادم.

المثير للدهشة أن مقطع الفيديو الذي شهد مواجهة مباشرة بين موراتا ويامال ومن خلف كل منهما مرمى صغير، قام فيه مهاجم أتلتيكو بتدمير صاحب الـ16 سنة تمامًا والتفوق عليه.

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موراتا نجح في العبور من يامال بسهولة شديدة طوال المقطع وسجل في مرماه 3 مرات، بينما اكتفى صاحب الأصول المغربية بالتسجيل في مرمى زميله مرة واحدة فقط.

التعليقات على الفيديو جاء أغلبها في اتجاه أن المهاجم الإسباني تغلب على يامال بسبب خبرته الواسعة في الملاعب، واتهمه أحد المستخدمين مازحًا بالتنمر على الأطفال، بينما أشاد البعض الآخر بمهاراته الفائقة التي ربما لا تظهر كثيرًا في المباريات.

يذكر أن موراتا سجل هدفًا وحيدًا في اليورو أمام كرواتيا ولعب تمريرة حاسمة أمام فرنسا، بينما سجل يامال في شباك الديوك وصنع 3 أهداف أمام ألمانيا وجورجيا وكرواتيا، وأبهر الجميع بمستوياته المبهرة التي جعلت البعض يعتبره اللاعب الأفضل في النسخة الحالية من البطولة.