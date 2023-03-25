فيديو | تتحدث العربية .. جورجينا: سعيدة بتجربة رمضان والفوانيس في السعودية

صديقة كريستيانو رونالدو تتحدث عن الحياة في السعودية

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أبدت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو سعادتها البالغة بالحياة في السعودية، خاصة قضاء شهر رمضان المبارك في البلاد وتجربة الأجواء الرائعة الخاصة به وعلى رأسها الفوانيس.

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صاحبة الـ29 عامًا بدأت نشاطاتها التجارية في السعودية بعد وصولها المملكة في يناير الماضي عقب تعاقد رونالدو مع النصر وتوقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

جورجينا أصبحت الوجه الإعلاني لشركة لافيرن وهي إحدى شركات البخور والعطور الشهيرة في السعودية، وقد نشر حساب الشركة على تويتر مقطع فيديو تضمن مقابلة سريعة معها بدأتها بالتحدث باللغة العربية، إذ قالت "مرحبًا، أنا جورجينا".

وأضافت حول الثقافة السعودية "أشعر بالكثير من الأمان هنا، وأقدر القيم العائلية القوية. شعرت بسعادة عارمة عند زيارتي الصحراء السعودية، خاصة بالارتباط بهذه الأرض الساحرة، القوة والسحر التي تتمتع بهما الصحراء السعودية ليلًا لا يُصدق".

وأتمت جورجينا حول رمضان "سعيدة جدًا لأنني سأعيش رمضان في المكان الذي بدأ منه، إنها تجربة خاصة بالنسبة لي، الأجواء الرمضانية والفوانيس وكل شيء".

يُشار إلى أن رونالدو بدأ الدوري السعودي مع النصر بقوة، حيث وصل لهدفه التاسع في البطولة بجانب صناعة هدفين.

Shahid