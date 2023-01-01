فيديو | تأثير رونالدو يظهر مباشرة في متجر النصر

النصر تعاقد مع النجم البرتغالي في صفقة مدوية

Shahid

لم يتأخر تأثير صفقة كريستيانو رونالدو كثيرًا على نادي النصر السعودي، إذ نشرت صحيفة الرياضية السعودية مقطع فيديو يُظهر الازدحام الشديد في متجر النادي.

رونالدو الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من الشهر الماضي وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 ومن المتوقع وصوله إلى الرياض خلال الساعات القليلة القادمة.

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النجم البرتغالي سيرتدي القميص رقم 7 كما أوضح النصر عند إعلان التعاقد معه، وقد ازدحم الجمهور النصراوي في متجر النادي الرسمي وخاصة في قسم طباعة الأرقام للحصول على قميص النادي بالرقم 7 واسم رونالدو.

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.

بطل يورو 2016 من المتوقع أن ينخرط في تدريبات النصر خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى الأرجح سيكون جاهزًا للعب أمام الشباب في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي يوم الـ14 من يناير الجاري.

Shahid