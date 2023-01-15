فيديو | بيكيه يضايق شاكيرا من جديد ويسخر من أغنيتها!

جيرارد بيكيه يرد على شريكته السابقة شاكيرا!

يبدو أن الأزمة القائمة بين الإسباني جيرارد بيكيه والكولومبية شاكيرا ستظل حديث الجميع لفترة طويلة في ظل التطورات التي تحدث كل يوم فيها.

حيث ظهر بيكيه بسيارة من طراز "Twingo" مثل تلك التي تحدثت عنها شاكيرا في الأغنية الخاصة بها التي كانت مكرسة من أجل الهجوم على اللاعب.

وكانت شاكيرا قد أطلقت أغنية مؤخرًا هاجمت فيها بيكيه وتحدثت من خلالها عن خيانته لها، وقالت في كلماتها: "لقد استبدلت ساعة رولكس بكاسيو، استبدلت سيارة فيراري بـ "Twingo".

وخرج بيكيه في فيديو قبل ساعات وأكد إنه توصل لاتفاق مع شركة الساعات كاسيو، من أجل رعاية دوري "كينجز ليج"، الذي ينظمه بنفسه.

جدير بالذكر أن اللاعب عن قد انفصل عن شاكيرا مؤخرًا بعد أن اكتشفت الأخيرة خيانته ولا تزال مشاكل حضانة الأطفال وحسم كافة تفاصيل الانفصال قائمة بينهما.