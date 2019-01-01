فيديو - بيرسبوليس الإيراني يكرم تشافي
قام نادي بيرسبوليس الإيراني بتكريم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد السد القطري قبيل مباراتهم معًا في دوري أبطال آسيا التي أقيمت اليوم.
ونجح بيرسبوليس في الفوز بالمباراة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.
وتم تكريم تشافي هيرنانديز من قبل النادي الإيراني بإهداءه باقة من الورد وأيضًا قميص يحمل رقمه بعد إعلان اعتزاله اللعب نهائيًا.
ويختتم تشافي مسيرة طويلة من التألق في ملاعب كرة القدم أبرزها كانت بقميص برشلونة الإسباني قبل الرحيل والانضمام للسد القطري.
النادي الإيراني #بيرسبوليس يكرم الأسطورة #تشافي نجم نادي #السد في مباراته الاخيرة كلاعب.— خالد جاسم (@khalidjassem74) May 20, 2019
ضمن مباراة الفريقين في دوري ابطال اسيا. #السد_بيرسبوليس
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وصعد السد متصدرًا لمجموعته لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الوصول إلى نقطة رقم 10 وتبقى بطاقة واحدة فقط تحسم بعد مباراة الأهلي وباختاكور.
ADIOS ... وداعًا 😞❤️ pic.twitter.com/f82MDnR7at— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 20, 2019