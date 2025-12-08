فيديو | بيبي يحسم الجدل: رونالدو للأرقام وميسي للمتعة والجنون

رجح الإيفواري نيكولاس بيبي كفة ليونيل ميسي معتبراً إياه الأفضل بمهارته وجنونه الكروي الذي صفع به الجميع، مشيراً إلى أن تفوق كريستيانو رونالدو ينحصر فقط في لغة الأرقام وأهداف ركلات الجزاء.

وأكد نجم فياريال أن نيمار قد يرتقي لمنافسة رونالدو، لكن ميسي يغرد منفرداً خارج السرب بقدرته على مراوغة الجميع وتقديم المتعة الخالصة بعيداً عن الحسابات.