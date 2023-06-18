فيديو | بمعاونة نجم البرتغال .. استقبال جنوني من "سبيد" لكريستيانو رونالدو

صانع المحتوى الأمريكي كان حلمه الأول مقابلة صاروخ ماديرا، وقد فعل!

وأخيرًا! تحقق حلم صانع المحتوى الأمريكي سبيد، وقابل نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، لكن بالطبع مقابلته لم تكن عادية.

صاروخ ماديرا موجود حاليًا في بلاده، إذ خاض بالأمس مواجهة البوسنة والهرسك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي فاز بها رفاقه بثلاثية نظيفة.

ونجح سبيد خلال وجود الدون في البرتغال حاليًا لتحقيق حلمه، بمساعدة رافاييل لياو؛ جناح المنتخب البرتغالي وميلان الإيطالي، إذ بينما كان يمر رونالدو بسيارته أمام صانع المحتوى الأمريكي، طالبه زميله بالتوقف، لمصافحة عاشقه.

رونالدو استجاب على الفور للياو، ليبدأ بعدها سبيد في الانهيار ما بين صرخات وبكاء وضحك وأحضان للدون، معربًا عن سعادته البالغة.

يذكر أن سبيد اشتهر بمحتواه التفاعلي بشكل كبير مع أهداف رونالدو مع مختلف الفرق التي مثلها، وحضر مباراة وحيدة له في الرياض، التي جمعت بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض 2023م.