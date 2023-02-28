فيديو | بكعكة تشبهه .. جنون جمهور نابولي يصل إلى فيكتور أوسيمين!

جمهور نابولي يحيط لاعبي الفريق بالكثير من الحب والعاطفة، وعلى رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين..

قرر مخبز حلويات في مدينة نابولي الإيطالية تكريم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق المدينة، بصنع كعكة تحمل شكله.

صور تصميم الكعكة انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقرر الخبازون أن يقدموا الكعكة هدية إلى أوسيمين.

محطة راديو "كيس كيس" الإذاعية الإيطالية، نشرت مقطع فيديو للخباز سالفاتور ميلوني الذي ابتكر الكعكة، وأسماها ببساطة "كعكة أوسيمين" نظرًا لأنها تشبه رأس النيجيري.

وانتظر ميلوني خارج مركز تدريبات نادي نابولي، قبل أن يسلم الكعكة إلى أوسيمين الذي ضحك من شكلها، وقال الخباز في مقطع الفيديو وهو يسلم المهاجم النيجيري الكعكة: "لقد تحقق حلمي".

الكعكة تتكون من الشوكولاتة الكاملة، مع نسخة من قناع الوجه الواقي الذي يرتديه أوسيمين في المباريات لحماية وجهه، والذي أصبح بمثابة علامة للنيجيري، مع البندق المحمص المفروم على قمتها في تمثيل لشعر أوسيمين.

ويعيش أوسيمين موسمًا خياليًا مع نابولي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، ويقود نادي الجنوب الإيطالي نحو لقب "سيري آ" الأول منذ موسم 1989–90، حيث يتصدر نابولي الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن إنتر الوصيف.