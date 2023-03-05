فيديو | بكاء أسطورة غانا وضحك .. مشاهد متناقضة في عزاء كريستيان أتسو

فيديو غريب في تأبين كريستيان أتسو!

انتشر فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يظهر فيه ريتشارد كينجستون حارس مرمى غانا الأسطوري وهو يُعزي سولي مونتاري في وفاة كريستيان أتسو.

مونتاري يظهر في الفيديو المقتضب وهو لا يستطيع أن يمسك دموعه من أثر الحزن على فقدان زميله السابق في منتخب البلاك ستارز، لكن في الخلف يتواجد مجموعة أخرى يتبادلون أطراف الحديث والضحك، في نفس وقت الحزن والتأثر الواضح على وجه مونتاري وكينجستون لفقدان زميلهم الراحل.

وكان اللاعب الغاني الدولي توفى عن عمر يناهز 31 عامًا تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الشهر الماضي.

لاعب تشيلسي السابق ظل مفقودًا مع انتشار شائعات أنه تم إنقاذه قبل أن يتم نفي الأمر في وقتٍ لاحق من قبل وكيل أعماله، حتى تم العثور عليه مفارقًا للحياة تحت أنقاض منزله.

الجدير بالذكر أن أتسو انضم إلى هاتاي سبور في سبتمبر الماضي قادمًا من نادي الرائد السعودي ولم يخوض إلا أربعة مباريات مسجلًا هدفًا وحيدًا عشية يوم الزلازل.