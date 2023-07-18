فيديو| بـ"العضلات المنشارية".. عبد الصمد الزلزولي يسير على خطى محمد صلاح

النجم المغربي يملك قدرات بدنية هائلة

مع عودة لاعبي برشلونة إلى صفوف الفريق الكتالوني من أجل بدء تحضيرات الموسم المقبل، وصل المغربي عبد الصمد الزلزولي بدوره إلى البلوجرانا كي يضع نفسه تحت تصرف المدرب تشافي هيرنانديز.

الزلزولي ظهر بحالة بدنية جيدة للغاية ومتطورة، إذ وصل تكوينه العضلي إلى شكل يوحي بالعمل الدؤوب الذي يقوم به النجم الحاصل مؤخرًا على ذهبية كأس إفريقيا تحت 23 عامًا مع منتخب المغرب.

أهم ما لفت الانتباه لدى الزلزولي هو ظهور "العضلات المنشارية" على جانبي جسده، وهي العضلات التي تحتاج العديد من ساعات العمل المتخصص وتوحي بمدى لياقة البدن وجاهزيته.

هذه العضلات كانت قد ظهرت في وقت سابق لدى المصري محمد صلاح حين سجل أحد أهدافه في الدوري الإنجليزي وألقى قميصه فظهر التكوين العضلي المميز للملك المصري.

المغربي يسير على خطى صلاح والعديد من النجوم الآخرين المهتمين بشكل كبير بدرجات اللياقة البدنية لديهم، وهو مؤشر رائع لمسيرة منتظرة لأسد الأطلس المغربي الموهوب.

الزلزولي يبدو على قائمة من يرغب برشلونة في تسويقهم كي يحصل على مقابل مادي معقول من بيعه، وأندية الدوري الإنجليزي مهتمة للغاية بالنجم المغربي، لكن كل هذا قد يذهب أدراج الرياح حال تمسك تشافي هيرنانديز بوجوده في صفوف البلوجرانا.