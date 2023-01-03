فيديو | بعد تاليسكا "هاهاها أنا نصراوي" .. رونالدو "أنا عالمي" تستفز الهلاليين

جمهور الهلال في حالة لا يحسد عليها الليلة

Shahid

ربما جمهور الهلال السعودي هم الأكثر غضبًا في العالم حاليًا في ظل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر، بعدما كان قريبًا من الزعيم، لولا عقوبة الإيقاف.

التقارير السعودية أكدت أن الهلال كان قد اتفق مع الدون بالفعل لتمثيله في الميركاتو الشتوي الجاري، لولا توقيع عقوبة حرمانه من التعاقدات على خلفية قضية لاعبه محمد كنو.

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وأقام النصر حفل تاريخي الليلة، لتقديم رونالدو للجماهير، في استاد مرسول بارك، حضره الآلاف من الكبار والصغار، المرحبين بحرارة بالصفقة العالمية.

ورد رونالدو الترحيب للجماهير، إذ قال لهم باللغة العربية: "أنا عالمي"، معربًا عن سعادته البالغة مرددًا احتفال الجماهير التقليدي: "هااااا".

عبارة "أنا عالمي" ذكرت جمهور الهلال بعبارة "هاهاها أنا نصراوي"، التي رددها البرازيلي أندرسون تاليسكا بعدما انضم للعالمي، في وقت كان الزعيم قريبًا للغاية من التعاقد معه.

Shahid