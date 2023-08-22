فيديو | بعد تعرضه للتنمر .. حملة أسطورية للتضامن مع "المشجع البطل"

الوجه الجميل لوسائل التواصل يظهر

ناثان ويست عاشق نوريتش سيتي، شاهد الوجه القبيح والجميل من وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أيام قليلة فقط بسبب حبه لناديه.

المشجع ظهر في مقابلة مع قناة "PinkUn" للحديث عن مباراة نوريتش وميلوول التي أقيمت يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وانتهت بفوز الكناري.

الفيديو انتشر بشكل واسع وتمت مشاهدته أكثر من 24 مليون يورو، وتسبب في ظهور بعض التعليقات البغيضة على منصة "إكس" للسخرية من طريقة حديث ويست.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا عن الوجه القبيح، ولكن الجانب المشرق يتمثل في الحملة المتضامنة مع المشجع المُلقب ب"ويستي" في وجه رسائل الكراهية، والتي جمعت 36 ألف جنيه استرليني.

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ومن المقرر أن تذهب أموال هذه الحملة لصالح "Macmillan Cancer Support" لمعالجة مرضى السرطان في بريطانيا.

وفي نفس السياق قام ملعب ويمبلي بعرض تذاكر مباريات منتخب إنجلترا على مشجع الكناري وتم إطلاق عليه لقب "بطل نوريتش" من النادي الإنجليزي.