فيديو | بعد المشهد الأبرز في دوري روشن السعودي .. هل يحق للحكم طرد لاعب بعد مشاجرة مع زميله؟

تعرف على ما ينص عليه القانون في مثل تلك الحالات الغريبة

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شهدت مباراة الأخدود والحزم واقعة أثارت الجدل، بعد أن حصل حمد آل منصور مدافع الأخدود على كارت أحمر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري روشن السعودي.

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وحصل حمد آل منصور على كارت أحمر، بعدما دخل في مشادة كلامية مع حارس مرمى فريقه باولو فيكتور، ليتفاجئ بالحكم يتوجه له ويقرر طرده، وسط ذهول من اللاعب.

وتداول عدد من الجماهير لقطة طرد حمد آل منصور، ليُبدي الجميع استغرابه من طرد اللاعب، على الرغم من أنه لم يدخل في مشادة أي لاعب من الخصم.

ولكن القانون يمنح الحق للحكم بطرد اللاعب، في حال استخدام ألفاظ بذيئة أو لغة شائنة أو تصرفات مُهينة ومسيئة، وفقًا لما تنص عليه المادة 12 ضمن بنود الطرد.

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ويتمثل السلوك المشين في استخدام اللاعب أو محاولته استخدام القوة المفرطة أو الوحشية ضد المنافس، عندما لا يوجد تنافس على الكرة أو ضد زميل بالفريق أو مسؤول بالفريق، أو أحد حكام المباراة أو مشجع أو أي شخص آخر بغض النظر عن حدوث تلامس من عدمه، وفقًا للمادة 12.

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