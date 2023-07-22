فيديو | بعدما أبكى بيكهام .. "ما فعله ميسي كان فيلمًا شاهدناه من قبل"

أفضل بداية ممكنة للنجم الأرجنتيني في رحلته بالولايات المتحدة

علق تاتا مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي، على البداية الساحرة لمواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصفها بالفيلم الذي شاهدناه من قبل.

ميسي لعب لمدة 35 دقيقة في المباراة الودية التي جمعت إنتر ميامي بكروز أزول المكسيكي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 93 ليخرج فريقه منتصرًا بنتيجة 2/1.

وقال مارتينو للصحفيين بعد هذه المباراة:"إنه فيلم شاهدناه من قبل وشائع بالنسبة له، الأمر يبدو طبيعيًا لميسي، كما تعلمون هو الأفضل في التاريخ".

وشهدت المباراة حالة من التأثر لديفيد بيكهام النجم الإنجليزي السابق والشريك الحالي لإنتر ميامي، حيث ظهرت الدموع عليه بعد هدف ميسي الحاسم في الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن المباراة المقبلة لميسي مع فريقه الجديد ستكون ضد أتلانتا يونايتد يوم الثلاثاء القادم بدور المجموعات لكأس الدوري الأمريكي.